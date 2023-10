Gaza, ou a compaixón con botón de apagado

Cando se reavivou o conflito entre Israel e Hamás de inmediato sentín a necesidade de escribir sobre iso, de deixar constancia das sensacións que me provocaron as imaxes e as análises difundidas polos medios de comunicación. Hoxe estou fronte a un folio en branco e non sei por onde comezar. Non sei como ordenar os pensamentos que se mesturan na miña cabeza nin tampouco sei que dicir que non se dixera xa. Por iso creo que o mellor é deixar que as ideas sigan o seu propio curso.