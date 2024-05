Hoxe é 3 de maio, Día Mundial da Liberdade de Prensa

Do mesmo xeito, noutros lugares do mundo diversos profesionais da información están tamén ameazados. Como é o caso de Rusia, onde Maria Ponomarenko e Roman Ivanov están condeados a penas de cárcere por alzar a súa voz contra a invasión de Ucraína; ou o caso de México, onde máis de 140 profesionais da información foron asesinados no que vai de século.