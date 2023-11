Impostos, crecemento económico e estado de benestar: o caso galego

Con estes datos resulta fácil concluír que a política tributaria da Xunta de Galicia tanto renuncia a incrementalos ingresos tributarios como a utilizala política fiscal para reducir as desigualdades. Así vemos como na memoria dos Orzamentos Xerais (Informe Económico e Financeiro, pax. 125) a Consellería de Facenda presume dos “novos beneficios fiscais” que, segundo as mesmas fontes, se plasman nunha redución da recadación dos tributos cedidos xestionados pola Xunta nun 5,7% (pax. 127) e que afecta ao Imposto sobre Transmisións patrimoniais, o Imposto sobre sucesión e doazóns e o Imposto sobre o Patrimonio (pax. 127). Unha estratexia que como resulta fácil de entender tanto favorece a desigualdade de rendas como vai en claro prexuízo do estado de benestar (sanidade, ensino, maiores, familia..) e do investimento público (11% do gasto público) quen, en termos reais, aínda non recuperou os niveis previos a crise bancaria. Unha realidade que contradí claramente as declaracións do Presidente da Xunta de Galicia (señor Alfonso Rueda) recollidas no inicio deste artigo: si se baixan impostos, especialmente en fases recesivas como na actualidade, se sacrifica o estado de benestar e se frea tanto o crecemento económico coma a creación de emprego.

O goberno galego de quenda (PP) segue esfandangado nunha serie de dogmas, mentiras económicas, que non se sosteñen como demostran as evidencias. O primeiro é a maldade dos impostos, o segundo que o gasto público expulsa ao gasto privado, o terceiro que o público é mas ineficiente e funciona peor que o privado e o cuarto que baixalos impostos aos ricos serve para crear emprego (hai mais pero estes son os mais relevantes). En relación ao primeiro basta con revisar a realidade dos estados da OCDE para comprobar como aqueles que teñen o tipo marxinal do imposto sobre a renda mais elevado son tamén os que teñen un maior nivel de riqueza, mais emprego e mellor benestar. En relación ao segundo sinalar que ignora algo tan elemental como é o papel do gasto público como estabilizador da economía que permite que en situacións como a actual de recesión (caída do consumo e o investimento privados) a economía mellore (efecto “contracíclico) grazas ao impulso do gasto público que remata turrando do gasto privado. En relación ao terceiro bastaría con analizar como tivo lugar a crise bancaria do 2008, que afectou a banca privada e non a pública, ou que pasou coas antigas empresas públicas que se privatizaron (por certo, durante o mandato do señor J.M. Aznar) cuxos resultados non confirman os argumentos utilizados para xustificar a privatización: rendibilidade, eficiencia, concorrencia, ventas, emprego, endebedamento....Finalmente con relación ao cuarto as evidencias nos demostran que os ingresos que os ricos obteñen cunha baixada de impostos (por caso, o Imposto sobre o Patrimonio) non van a produción e o comercio senón que o que realmente sucede é que empregan eses diñeiros aforrados na compra de bens de luxo, bens raíces, bonos e accións que nada teñen que ver coa creación de emprego, riqueza e benestar pero si moito coa especulación.

Os dogmas, señores Rueda e Corgo, son iso: dogmas que sempre rematan quedando en evidencia.