Investigaçom em energia ou falácias convenientes?

Igualmente, além da sua maior ou menor pegada de carbono, tampouco fai sentido pretender que a energia fóssil que hoje consumimos poda ser substituída mediante este gás. Em primeiro lugar porque nom é umha fonte energética, mas um vetor, umha maneira de guardar umha energia que temos que tirar previamente doutro lado (para fazer a electrólise), isto é: nom vem sendo mais do que umha espécie de bateria. Portanto, se o problema é que temos que encontrar substituto para umhas fontes energéticas que se esgotam e que nos estám a encaminhar cara à extinçom, obviamente algo que nom é umha fonte nom nos serve. Mas o problema com esta pretensom é também de escala, porque para armazenar em forma de H₂ umha quantidade de energia como a que hoje lhes fornecem à economia e lares galegos o gás fóssil e o petróleo (mais de 8.000 ktep, equivalentes a c. 95 TW·h anuais), deveríamos incrementar a produçom de eletricidade em máis de 400%, já que produzir hidrogénio por eletrólise requer entre 50 e 55 kW·h por cada kg de H₂. Isto, num país inçado de barragens e de polígonos eólicos com os quais já produz máis eletricidade da que precisa (140%), só pode levar a aprofundar no carácter de colónia energética da Galiza. À eletricidade sobrante que agora levam para Madrid ou para outras zonas industriais do Reino de Espanha, querem agora que acrescentemos um hidrogénio que nom vai servir para substituír o gasóleo dos nossos tratores e camions ou a gasolina dos nossos carros, antes para alimentar industrias do norte da Europa. É algo tam evidente que abonda escuitar as declaraçons de Pedro Sánchez e outros membros do governo espanhol ou das grandes empresas do oligopólio energético, falando de que "o hidrogénio é a energia do futuro" e de que querem converter Espanha num "hub" da produçom de hidrogénio, bem comunicada por hidrodutos com o resto da UE. E ainda assim, sabe-se que nem mesmo enchendo Europa de tarabelos eólicos ou de placas fotovoltaicas, se daria produzido a energia equivalente à que hoje consome a UE de fontes fósseis, e que vai haver que obtê-la de África (exemplo: o megaprojeto no rio Inga no Congo), manu militari se for precisso, como leva tempo advertindo o cientista do CSIC Antonio Turiel.

Isto nom quer dizer que certa produçom local de hidrogénio por fontes renováveis nom pudesse ser útil para certos nichos industriais e de transporte no nosso país. Por exemplo, alí onde a eletrificaçom directa ou mediante baterias nom é viável, como a navegaçom marítima, algúns veículos e maquinarias pesados ou indústrias galegas que precisam de alta densidade energética. Nesses casos contados, umha maneira altamente ineficiente, poluente e custosa de armazenar o nosso excedente elétrico, como é a produçom de hidrogénio, poderia valer a pena. Mas deveria fazer-se pensando mui bem o impacto ambiental que tem (no pioramento do caos climático tanto por emissions de CO₂ como polas mui importantes fugas inerentes ao próprio hidrogénio, na auga empregada, etc.), numha escala razoável e orientada às necessidades básicas da sociedade galega, e nom multiplicando as custosas (energética, económica, social, ambiental e climaticamente) instalaçons eólicas ou de biomasa polo nosso território para servirem economias e interesses alheios. O próprio Porteiro parece reconhecer e defender de maneira bastante explícita esse papel de colónia energética de Galiza: "Todas as rotas que passan pola Galiza podem transportar esses mesmos combustíveis".

Isso si, finaliza a entrevista o perito do CINTECX cumha defesa do papel das instituçons "frente aos poderes económicos" a qual soa mui bem, mas matizando ato contínuo que a defesa dos intereses sociais deve facerse "por cima de interesses económicos de certas multinacionais". Somente se som "multinacionais" e somente "certas" delas, curiosamente. Na página de sócios deste centro de investigaçon dependente da universidade pública viguesa encontramos cerca dum cento de empresas, algumas delas tam galegas como Repsol, Ferrovial, Acciona, Votorantim, Yamaha ou Stellantis. Se calhar isso explique algumhas cousas. Entretanto, a sociedade galega continua profundamente desinformada acerca do que implica na realidade o necessário fim das energias fósseis e umha Transiçom Energética viável e justa com o nosso país.