Las tierras gallegas

Esta Asociación evoca esa Unidad Gallega de la Escritura cun esencialismo mesturado de liberalismo, seguindo a estela daquel case desaparecido partido que se chamaba Ciudadanos, enarborando a libre escolla sen segregación: aquí, si, a Cultura Gallega non é única, é múltiple, inclúe o español. Obviamente, os termos desa inclusión non seguen esa orde, esa xerarquía: coma se dun rexionalismo franquista se tratase, o español estaría integrado no galego porque o galego formaría parte da cultura española. Porén, podemos aceptar que o español está integrado no galego porque non é útil obviar o proceso de aculturación do galego, parello ao de endoculturación do español en Galicia. É dicir, un proceso polo que unha cultura dominante vai ocupando outra que devén minorizada.