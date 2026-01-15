Leitura construtiva do artigo de Henrique Monteagudo ''A estandarización do galego'

Vou partilhar aqui algumas reflexões sobre a padronização do galego. Esta é a questão que me obcecava há mais de dez anos e que ressurgiu de novo nestes dias a partir da leitura do artigo "A estandarización do galego: vellos debates e novos horizontes", de Henrique Monteagudo, dentro da compilação editada polo próprio Monteagudo: "A estandarización das linguas da Península Ibérica"

Para me distrair um pouco dos modelos de linguagem, que é o tema que me tem obcecado ultimamente por ser a minha área de trabalho académico, vou partilhar aqui algumas reflexões sobre uma questão mui diferente, a padronização do galego. Esta é, em realidade, a questão que me obcecava há mais de dez anos e que ressurgiu de novo nestes dias a partir da leitura do artigo "A estandarización do galego: vellos debates e novos horizontes", de Henrique Monteagudo, dentro da compilação editada polo próprio Monteagudo: "A estandarización das linguas da Península Ibérica", publicada polo Consello da Cultura Galega, e de acesso livre nesta ligação. Gostei dalgumas ideias —dumas mais do que doutras— e, para expor a minha análise, vou tentar organizar um fio argumentativo baseado em vários temas do artigo, especialmente os ligados ao reintegracionismo.

Achei mui útil e interessante a secção sobre o castrapo, nomeadamente quando o autor descreve como as novas gerações de galego-falantes estão a apropriar-se do termo e a dar-lhe um novo significado positivo. É uma pena, no entanto, e este detalhe não foi mencionado no texto do artigo, que haja cada vez menos novas gerações de galego-falantes que podam dar uma re-significação ao castrapo. Se a tendência à baixa se mantém, em breve, este grupo será uma minoria social e, como tal, o seu discurso será enquadrado na radicalidade da periferia, junto com outras minorias que bem conhecemos. Em relação ao castrapo e à língua oral, deve-se salientar que o processo de padronização da língua falada não foi desenvolvido com o mesmo empenho que o da escrita. Ao contrário do que se pensa comummente, a fala é, na perspetiva reintegracionista, um elemento fulcral na padronização, mesmo mais relevante que a escrita. Desde o reintegracionismo, vem-se defendendo que o padrão falado tem que construir-se a partir das falas vernáculas, é dizer, a partir do castrapo oral. Esta construção teria que proceder respeitando a entoação, ritmo, acentuação, abertura de vogais, sintaxe, expressividade colocacional e idiomática da língua oral vernácula. No entanto, infelizmente, o padrão oral do galego foi construído com base na prosódia espanhola, uma prosódia que sempre foi a pronúncia das elites e que, já agora, graças a, entre outras cousas, esta (des-)padronização do galego oral, o acento espanhol está a ser transversal ao galego falado em todas as classes sociais. É por isso que a reinvidicação do castrapo de Monteagudo, que é a mesma reinvindicação histórica do reintegracionismo, coloca a prosódia galega vernácula —muito próxima das falas do norte de Portugal— como o cerne, semente e eixo que vertebra o processo de padronização. Se o padrão oral atual estivesse baseado na prosódia do castrapo vernáculo, a descastelhanização lexical (uso do galego sem "ayer", "siempre", "gallego", "abuela", etc.) teria sido possível sem grandes debates, pois haveria uma identificação muito mais natural entre o registro formal e as falas informais e populares.

Aqui devo discordar do meu amigo e camarada Eduardo Maragoto, quem, quando fala de binormativismo, situa a norma autonomista como mais próxima das falas populares. Suponho que se está a referir à relação entre a norma escrita e a fala popular, uma distância que sou incapaz de medir e, consequentemente, não podo pronunciar-me a esse respeito. O que estou a argumentar é que a norma oral reintegracionista é uma abstração da fala popular mesma, do castrapo próximo das falas minhotas portuguesas, embora descastelhanizado lexicalmente. E é aqui onde está a grande diferença entre o reintegracionismo e o autonomismo, pois este não soubo ou não foi quem de construir esse padrão oral que o reintegracionismo historicamente reivindica. Lembro-me bem quando um bom amigo reintegracionista, José Ramom Pichel, me confessou que era reintegracionista precisamente por causa da semelhança entre as falas populares galegas e o português minhoto que escutava nas feiras de Valença do Minho, polo que a padronização do galego oral deveria ser construída a partir desse núcleo comum irradiador. Em consequência, entre as medidas a tomar para elaborarmos um novo padrão oral baseado no castrapo que corrija a terrível deriva atual, acho que é essencial promovermos a discriminação positiva nos médios de comunicação públicos dos/as paleofalantes e dos/as neofalantes que consigam reproduzir com rigor a prosódia paleofalante. Ao mesmo tempo, terá muito sentido desenvolvermos modelos de voz com IA que aprendam das variedades ainda vivas da nossa língua. Para quando um modelo de linguagem que fale com pronúncia de Mazaricos, ou do Grove? Espero que o Projeto NÓS, focado em fornecer modelos de IA para o galego, continue a trabalhar para garantir maior soberania digital desenvolvendo este tipo de ferramentas.