Letras que confortan

Ao rematar unha etapa, como de tantas cousas, facemos balance. Neste caso das lecturas, un dos poucos oasis en tempos humanicidas. Lecturas houbo moitas, mais imos rescatar aquelas que por unhas razóns ou outras nos salpicaron a pel dentro da pel

Ao rematar unha etapa, como de tantas cousas, facemos balance. Neste caso das lecturas, un dos poucos oasis en tempos humanicidas. Lecturas houbo moitas, mais imos rescatar aquelas que por unhas razóns ou outras nos salpicaron a pel dentro da pel.

Comezamos esta viaxe, que nos leva a unha novela e a unha autora de gran singularidade: Tirar del hilo, de Teresa Moure, editada exquisitamente por Txalaparta (2024). Tirar del hilo está escrita en castelán, mais por todas as costuras (esta é unha novela de costuras) deixa ver as pegadas da lingua nai que a impregnan, porque Moure, que non é sospeitosa de non loitar polo galego, transporta onde vai a identidade.

Tirar del hilo levoume de cabeza ao momento no que descubrín as novelas de Elena Ferrante, que tamén respiran identidade, que me levaran sen escalas á miña propia infancia. Hai algo dunha crueldade da tenrura, dunha demanda inesgotábel de explicacións ou xestos que non teñen resposta, dun alarido interior que non acouga. E fixádevos que tamén foi a miña cabeza cara a Léxico familiar, de Natalia Guinzburg. E non porque exista unha semellanza directa nas familias (Léxico é unha obra autobiográfica) nin porque o inimigo campando fóra fose o fascismo próximo en Italia (a historia da propia Moure e o territorio virtual no que transcorre Tirar del hilo foi, durante un tempo, a do franquismo normalizado no Estado español), senón porque a autenticidade que emana desas voces chicas as emparenta.