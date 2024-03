Lobo con pel de cordeiro

Non merquemos ese marco de que todos os votantes do PP son a mesma cousa. En Galiza o espazo do Partido Popular ocúpano familias de diferentes raíces ideolóxicas, aínda que sempre se poñan de acordo para repartirse o pastel. Temos a obriga de confiarmos no noso pobo

E quen non nos votou? Pois aqueles que aínda non acreditan en que o cambio sexa posíbel.

Mudar a sociedade é un proceso lento, que precisa de pedagoxía e de afondar en todas e cada unhas das diferentes contradicións que atravesan as nosas vidas. Aí estaremos as soberanistas galegas pendentes de que toda a capacidade transformadora do BNG sexa vista como útil pola sociedade galega.

Non nos votou, tamén, quen ten garantidos os seus privilexios no actual sistema. Non nos votaron os que non acreditan no aborto como un dereito esencial, quen non acredita no dereito á autodeterminación de xénero, no dereito á sanidade pública, vivenda. Incluso quen non acredita na cultura como dereito.

Non nos votou quen normaliza o secuestro dos medios de comunicación públicos. Quen acredita no Estado de Israel, nos privilexios da banca e nun sistema meritocrático que mantén sempre as mesmas familias no poder.

Mais non esquezamos que eses todos non chegan nin de lonxe a ese 47% que representa o voto da dereita. Non merquemos ese marco de que todos os votantes do PP son a mesma cousa. En Galiza o espazo do Partido Popular ocúpano familias de diferentes raíces ideolóxicas, aínda que sempre se poñan de acordo para repartirse o pastel. Temos a obriga de confiarmos no noso pobo.