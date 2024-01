Loita Amada : Rematou o simulacro

Este edadismo adoita darse tamén noutras artes, prestando un exceso de atención ás novas xeracións na percura da vindeira next big thing e esquencendo aos máis veteranos, pero no caso da música o fenómeno é aínda máis agudo. Ás veces dá a sensación de que as propostas que teñen varios lustros de carreira ás costas xa non teñen oco opacadas polo fulgor das “novidades"

Este edadismo adoita darse tamén noutras artes, prestando un exceso de atención ás novas xeracións na percura da vindeira next big thing e esquencendo aos máis veteranos, pero no caso da música o fenómeno é aínda máis agudo. Ás veces dá a sensación de que as propostas que teñen varios lustros de carreira ás costas xa non teñen oco opacadas polo fulgor das “novidades”. Dá a sensación. Ás veces.

Por iso cando te atopas cunha obra de madurez saída do leito dun artista que xa ten varias décadas de percorrido cumpre esculcala con maior paixón que se fose o enésimo disco de debut porque nesa obra seguramente escorregou o rico celme que produz a experiencia e hai moitas posibilidades -dío a ciencia, non me culpar- de que sexa, parafraseando ao grande Andrew Bird, o seu biggest work yet.