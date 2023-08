Machismo no fútbol feminino

Mulleres migradas dos continentes roubados so do simulacro dese oximoron que representa o "crecemento sostivel", mulleres cunha infravida na ilegalidade que limpan as miserias das mulleres liberadas europeas. Mulleres explotadas por ese empresario que a dicir dalgunhas feministas "pon a Galiza no mundo". Mulleres que coidan aos nosos maiores sen contrato ou cun contrato miserento nos fogares ou nos lucrativos xeriátricos. Mulleres obrigadas a alugar seu corpo para sobreviver elas e as súas familias. Mulleres esquecidas no inferno da trata. Mulleres que non gañan nin para pagar un contrato de aluguer de vivenda especulada. Mulleres violentadas polos seus homes. Mulleres asasinadas por ser mulleres. Nenas destinadas ao ludre e a prostitución dentro e fóra da sacra familia tradicional. Mulleres migradas marxinadas por mulleres da clase traballadora ao escoitar o seu acento ou comprobar polos seus apelidos que son doutra nacionalidade. (Non vaia ser que lles quiten o seu emprego de sumisas esmoleiras). Mulleres que agardan ao peche do super do barrio para rebuscar " as sobras do banquete" -como versara Celso Emilio- nos contedores de lixo. Mulleres organizadas nos arrabaldos das institucións, sempre acaladas. Mulleres sempre termando dunha sociedade que as abusa e ignora! Mulleres…