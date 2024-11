Este Nadal toca vestir a funda, dicirlle a Miriam que peche a peixaría cedo, a Shere que volva de Catalunya, a Brandán que colla un pack de cervexas e que se apunten á festa. Que este ano vai ser no barrio

E espertas cunha resaca enorme. E daste conta de que hai tempo que non falas con Ana, a do terceiro. Que non chamas a Emilia para saber que tal estaba a súa nai, que a última vez que a viches tiña alzhéimer. Que apenas ves á túa familia. Que se che traen problemas prefires nin velos diante.

E pregúntaste que puido cambiar tanto no Vigo no que medraches para que aquelas promesas de non acabar nunca saíndo polo Areal ou visitando centros comerciais se foran a merda.

E percátaste de que este Nadal toca vestir a funda, dicirlle a Miriam que peche a pescadería cedo, a Shere que volva de Catalunya, a Brandán que colla un pack de cervexas e que se apunten á festa. Que este ano vai ser no barrio. E imos encher todo de luces. Desas que non se fabrican en China e que teñen selo “made in 36209.