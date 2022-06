Maltrato e insulto á intelixencia

Prefiro sempre escribir dende os datos e as cifras. Xa que logo, tendo refugar obxectividade do adxectivo e moito más dos xuízos de global desvalorización. Mais hai veces que até lle fan dubidar a un desta escolla.

O Ministerio de Facenda ven de publicar a liquidación do orzamento de 2021. E os datos son arrepiantes, amosando moi nitidamente o proceso de teledirixida recentralización económica a prol de Madrid no que vivimos. Porque nesa rexión investiron 2086 M€ (un 84% máis dos 1.134 M€ orzamentados) mentres que no noso país investíronse só 533, un terzo menos ca os 793 previstos. O de Catalunya aínda foi peor, pois que só executaron un terzo dos recursos consignados. Compre salientar, que esta liña ten sido unha constante de todos os gobernos do Estado, quer do PP, quer do PSOE. Porque entre 2015 e 2020 a Administración estatal investiu na Galicia 1.400 M€ menos do orzamentado, privándonos duns recursos tan esenciais para a nosa economía e benestar.