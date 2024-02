Manipulación dos medios de comunicación públicos

Mobilización contra a manipulación informativa

O 6 de novembro de 2022 as traballadoras e traballadores da CRTVG convocaban en Santiago unha nova manifestación baixo o lema “Por unha CRTVG ao servizo do pobo”, que era apoiada por 40 colectivos, entre eles os sindicatos CIG, CUT, CCOO, UGT, CGT, CNT e os partidos BNG e PSdeG-PSOE con presenza no Parlamento Galego. A pancarta de cabeza dicía: “Defende a Galega. Sen medo a loitar”. Presentaban o acto as xornalistas da CRTVG Ana Romaní e Manuel Pampín, o actor Federico Pérez e a actriz Patricia Vázquez.

A semana anterior á manifestación un comunicado do comité de empresa denunciaba que varias centrais sindicais recibiran apercibimentos da dirección de recursos humanos nos que se identificaba a traballadores por pegar cartaces da manifestación na sede central da Corporación en San Marcos (Santiago).

Manuel Pampín manifestaba nesa manifestación: “Son xornalista da Radio Televisión de Galicia desde fai 37 anos. A CRTVG non pode ser un intercambio de cromos entre partidos políticos. Goberne quen goberne, debe ser un exemplo de honestidade, pluralidade e veracidade”.

O manifesto referíase á necesidade urxente de creación do Consello de Informativos, previsto pola lei de 2011, como órgano interno de participación dos profesionais para velar pola “independencia, neutralidade, pluralismo, veracidade e obxectividade dos contidos”.“Consideramos que a sociedade galega debe saír ao rescate do noso servizo público de comunicación audiovisual e expresamos a nosa firme vontade de defender a existencia dunha radiotelevisión pública”.

O Comité Intercentros convocaba unha folga o 6 de marzo de 2023, cun amplo seguimento que impediu a emisión de programas tanto na TVG como na Radio Galega, reclamando o fin dos “abusos” e dun “clima laboral insostíbel”, marcado pola “represión e o traslado forzoso de persoal crítico coa manipulación”. Folgas que se repetiron o 24 e 25 de marzo baixo o lema “Non máis abusos”.

Alfonso Sánchez Izquierdo, director xeral da CRTVG, comparecía o 31 de marzo de 2023 en comisión parlamentaria e tivo que escoitar numerosas críticas. Olalla Rodil (BNG) lembraba: “en 39 anos houbo sete folgas, catro no seu mandato e dúas delas no último mes. No se pode negar o deterioro na CRTVG”. Noelia Otero (PSdeG) reclamaba explicacións pola mudanza de postos a traballadoras e traballadores que denunciaron a “censura” das súas informacións ou, no caso de Maite Cabezas, que criticou nas súas redes sociais o ex presidente da Xunta Alberto Núñez Feijoo por “abandonar” as vítimas do terrorismo. Noa Presas (BNG) criticaba que se cortase na TVG o discurso de Rodrigo Sorogoyen, director de As Bestas, no que dicía “Eólicos si, pero non así”. Sánchez Izquierdo manifestaba nesa comparecencia que eses cambios de postos xa estaban planificados de antemán e que “os Venres Negros son minoritarios e os seus líderes están vinculados a partidos e van en listas electorais”. Atribuía as protestas á situación “externa, polo comicios políticos que hai en dous meses” e á “interna, polas eleccións sindicais”.

Defende a Galega denunciaba a manipulación da información sobre a chegada de pellets de plástico ao litoral galego. O Telexornal da TVG relegaba a cobertura deste problema ambiental ao minuto 31 dun informativo que dura 35, sen dar voz ao sector pesqueiro, marisqueiro, gobernos municipais dos concellos afectados ou as entidades ecoloxistas.

O Comité Intercentros da CRTVG chamaba a participar na manifestación contra “a tardanza e abandono” da Xunta de Galiza, denunciando “a manipulación informativa da cobertura que se estaba a facer das verteduras dos granulados de plástico por parte da CRTVG”. O Comité participaba na manifestación con pancarta propia, baixo o lema: “Queremos informar, non manipular”.