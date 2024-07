María Luisa González Rodríguez, a bibliotecaria exiliada (con Unamuno ao fondo)

A misiva foi entregada por Unamuno a Luisa. Ambos os dous mantiveron un último contacto o 17 de decembro. Logo, a bibliotecaria partiu cara o exilio. Que ocorreu co documento? As dúas irmán de Luisa, Ernestina e Felisa, aconsellaron á primeira que non a portara. No caso de ser detida e intervida a carta, a vida da bibliotecaria correría serio perigo

A misiva foi entregada por Unamuno a Luisa. Ambos os dous mantiveron un último contacto o 17 de decembro. Logo, a bibliotecaria partiu cara o exilio. Que ocorreu co documento? As dúas irmán de Luisa, Ernestina e Felisa, aconsellaron á primeira que non a portara. No caso de ser detida e intervida a carta, a vida da bibliotecaria correría serio perigo. Porén, tamén a de Unamuno quedaría en serio risco, en especial tras o suceso ocorrido dous meses antes co seu discurso polo día da Hispanidade. Entón, Luisa tivo unha idea: memorizar o texto. Moitos anos despois, o seu fillo Manuel lembrará: “Eu aínda lembro que estudaba a carta polo corredor”. Cando Luisa e o seu home se atoparon en Francia, a bibliotecaria fixo memoria e Unamuno saíu á luz.

O biógrafo de Juan Vicens de la Llave, Ramón Salaberria, descubriu un artigo asinado por Vicens na revista mexicana do exilio Aragón. Era 1945 e alí, baixo o título “Unamuno y el franquismo”, narraba o xa comentado, tomando a precaución de non mencionar a súa esposa nin ás depositarias da carta orixinal que “está en Salamanca en boa garda e algún día virá a luz”. Resulta moi probábel que a gardiá fora Felisa, a irmá maior de Luisa, encarcerada dúas veces e sobrevivinte nunha Salamanca asfixiada pola represión franquista.

Axiña sairá do prelo un estudo de Ana María Díaz Marcos, catedrática de Literatura Española na Universidade de Connecticut (Estados Unidos), titulado ‘Un pulso antifascista’, que narra a biografía da outra irmá González Rodríguez, Ernestina, onde seguro aparecen moitos máis pormenores sobre este relato de memoria e historia. Nós rematamos sinalando que, tras catro décadas de exilio, María Luisa regresou a España en 1977. Faleceu en 1998 cando restaban dous anos para alcanzar un século de vida.