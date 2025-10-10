Mercados Municipais e Turismo. Mais proteções que promoções

os Mercados precisam mais proteção que promoção (turística), mudando as variáveis tempo (disponibilidade horária) e espaço (acessibilidade) para a comunidade local, sem rejeitar uma promoção muito controlada para o turismo, desde o objetivo de integração do dito feito turístico na cidade

Para vendedores e compradoras, as nossas pesquisas indicam que a promoção turística não é a principal preocupação, sem ser excludente. As usuárias entrevistadas, e conhecedoras de iniciativas turísticas relacionadas em outras zonas da Espanha e Europa, não contempla esses espaços como locais de objeto turístico (no lado contrário temos as instituições), ainda que sim consideram que certa promoção para o turismo pode ajudar a manter o Mercado mais ativo, e.g.: ofertas pontuais de restauração, mas sempre com produto local.

