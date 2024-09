Movemento pensionista: Asemblea e mobilizacións

Rematado o mes de agosto parece un bo momento para facer unha paradiña e reflexionar sobre como están as cousas, por exemplo no tema este das pensións

E, como non podía ser doutro xeito, nisto das pensións as cousas seguen parecido a como estaban. Tamén é certo que as cousas non melloran así, sen máis, senón co esforzo da Mobilización social. E coa Organización. A organización necesaria das persoas afectadas, que no tema das pensións realmente son, sobre todo, os que aínda non son pensionistas como xa nos deixou por escrito Isaac Rosa neste artigo que recomendo volver a ler.i