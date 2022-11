Na defensa da vida digna, dos servizos públicos e do estado do benestar. Contra o neoliberalismo

A defensa da Sanidade Pública

Deben garantirse os dereitos básicos de todas e de todos, como o dereito á saúde. Os sucesivos ataques á Sanidade Pública nos últimos tempos resultan insoportables. A última “ocorrencia” da Xunta de Galicia son os PAC sen persoal médico. E sería unha ocorrencia, se en realidade non fose un feito gravísimo e unha gran irresponsabilidade. Unha Sanidade Pública, de Calidade e Universal é o piar fundamental e irrenunciable do estado de benestar. As demoras actuais tanto na atención primaria como na especializada son intolerábeis e incompatíbeis cunha sanidade pública, eficaz e resolutiva. Na Sanidade Pública o tempo de resolución dos problemas non debe ser superior aos 3 meses dende o contacto inicial do usuario co sistema.

É imprescindible un “Plan Especial de Incorporación de Novo Persoal en Atención Primaria”. Que non nos conten contos. A causa fundamental das dificultades para encontrar profesionais, incluído persoal facultativo e de enfermería, son as precarias condicións laborais que ofrece o SERGAS. O 25 por cento do orzamento sanitario debe dedicarse á atención primaria. Queremos dicir alto e claro que estamos contra todas as modificacións lexislativas que fomentan a privatización da Sanidade Pública.

Esiximos a derrogación da Lei 15/97 de Novas Formas de Xestión do Sistema de Saúde. As institucións sanitarias de titularidade pública que hoxe teñen cedida a súa xestión a empresas privadas deben retornar a unha xestión e provisión plenamente pública.