Nadie González : Noctiluca Scintillan

“Ou entendemos o rap coma poesía ou corremos o risco de nos perder a vangarda da poesía do noso tempo”. A contundente alerta de Adam Bradley, profesor de literatura da Universidade de Colorado formado en Harvard, resume perfectamente o espírito do seu Book of Rhymes: The Poetics of Hip Hop, editado en 2009 e obra imprescindible para poñer en contexto unhas das formas de expresión artística máis puras nadas no século XX. Da mesma maneira e co gallo da edición do seu libro Decoded, defendía Jay-Z, alá polo 2011 e coa súa habitual vehemencia, que, en certos casos, o rap e a poesía eran, sen lugar a dúbidas, a mesma cousa. Poñía naquela altura como exemplos certas líricas old school de Rakim e algunhas das barras do seu contemporáneo Biggie Smalls pero na última década esta tese -a do rap coma forma xenuína de poesía- tense tornado axioma incontestable coa madurez do xénero materializado no estourido lírico de talentos tan indiscutibles coma J cole, Little Simz, Chance the Rapper, Kendrick Lamar ou Kae Tempest.

Cero sorpresas, en realidade, para unha cultura que ten a súa xénese na poética spoken word de pioneiros coma Gil-Scott Heron ou os -multisampleados por Public Enemy, NWA e A Tribe Called Quest- The Last Poets. Mesmo no País temos sido testemuñas desta fusión lírica con fitos coma a participación de Malvares -fundador dos Trasnos de Moscoso e hoxe MC en Rebeliom do Inframundo- en festivais de poesía tan senlleiros coma o Kerouac de New York e o de poesía no Condado de Salvaterra e a recente edición do primeiro poemario de Breogán Xague na editorial Chan de Pólvora. Un verso é un verso. Nada máis. E nada menos.