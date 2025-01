Neoliberalismo versus democracia

O neoliberalismo provoca desafección cidadán

O neoliberalismo non so trouxo unha captación do estado polo capital financeiro senón a dunha clase política vinculada a partidos que dependen financeiramente dos bancos o que supón que nunca porán en cuestión o poder dos mesmos. Esta instrumentalización que tamén se da na maioría dos grandes medios de comunicación e opinión está favorecendo unha moi preocupante fractura social por que a cidadanía xa non confía en que os partidos tradicionais lles ofrezan solucións aos seus problemas pero tampouco se fía dos medios de comunicación e opinión tradicionais. Velaí que non poucos busquen outros partidos e outros medios que, en moitos casos, se sitúan no populismo e na extrema dereita.

Así agora asistimos ao aparente paradoxo de que si no mundo hai seguramente mais réximes democráticos que nunca poucas veces houbo tal descontento cidadán con esta democracia como mostran os elevados índices de abstención nas distintas convocatorias electorais e a xa citada desafección cos partidos tradicionais. Desafección que pon en evidencia un indiscutible rechazo ao funcionamento actual da democracia que non a democracia. Velaí o citado paradoxo da actualidade: cando hai mais democracias no mundo tamén é cando hai mais desafección e desconfianza cidadán no sistema.



O neoliberalismo favorece os totalitarismos

Agora estamos vendo como os “novos amos do mundo” refugan dunha democracia que, por caso, persiga a fraude fiscal, procure unha mais xusta redistribución das rendas, turre polo público e o benestar, se preocupe dos menos favorecidos, poña límites e fronteiras aos movementos de capital, se preocupe polo medio ambiente, estimule o aforro e o investimento produtivo. Por que os obxectivos que perseguen tales como unha intensiva explotación dos recursos naturais, un brutal desequilibrio de rendas, un crecemento imparable das desigualdades e da pobreza non se poden acadar sen un paralelo deterioro das democracias e dos seus contrapoderes. Porque para asegurarse este dominio, esta hexemonía expansionista, “os novos amos do mundo” precisan acudir cada vez mais a prácticas autoritarias.

Velaí que o auxe da mundialización capitalista neoliberal camiñe paralelo ao dos totalitarismos, Unha dinámica que agora coa policrise se acentúa e se manifesta no forte ascenso das forzas de extrema dereita en practicamente todo o Occidente como no ano que ven de pasar (2024) puidemos, por caso, comprobar coas eleccións parlamentarias europeas e as presidencias estadounidenses entre outras.



A imprescindible mobilización social

Fronte a esta ofensiva neoliberal, fronte a esta enorme concentración de poder, a única resposta, a única forza que pode mudalo rumbo das cousas é a mobilización social e a desobediencia civil, en definitiva a forza da xente. A historia nos ten demostrado abondo que cando nin os Gobernos nin os Parlamentos son quen de mudar estas derivas totalitarias e inxustas, cando as esquerdas renuncian a defender a liberdade, a democracia, a xustiza social, e igualdade de oportunidades, os dereitos humanos e a paz, a única forza que pode cambialo rumbo é a mobilización social, o poder popular pacífico e democrático.