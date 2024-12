Nicéforo Cocho Fernández, o bibliotecario amancebado

Nicéforo puido catalogar o arquivo municipal que, segundo el mesmo declarou, atopábase en absoluto desorde e abandono. Paralelamente a estas actividades, Nicéforo Cocho tivo tempo para impartir a docencia dende 1926 no Instituto Nacional de Segunda Ensinanza da Coruña

Falabamos con anterioridade da simpatía de Cocho Fernández polo Partido Republicano Radical Socialista, organización fundada en 1929 onde se fusionaba a democracia republicana co reformismo social. Nicéforo declarará en 1937 o seu abandono do devandito partido para militar en Unión Republicana (UR), organización nacida en 1934 dunha escisión dentro do seo do grupo de Alejandro Lerroux. A máis que probábel participación do «Emperador do Paralelo» na «sanjurjada» de 1932 e o seu revisionismo ideolóxico iniciado en decembro de 1933, formando gobernos cos monárquicos de Gil Robles e a CEDA, xogaron un papel fundamental na escisión dos radicais. Uns, liderados por Félix Gordón Ordax, crearon o grupo radical-socialista, que xunto aos radicais-demócratas darán nacemento a UR. O seu líder indiscutíbel será o sevillano Diego Martínez Barrio, antigo delfín do propio Lerroux, que dende 1935 aparece moi próximo ás teses de Manuel Azaña e Izquierda Republicana. En Galiza, Julio Suárez Ferrín e Jesús Mejuto seguirán a Gordón Ordax, mentres que César Alvajar e José Miñones farán o propio con Martínez Barrio. O mesmo que Nicéforo Cocho.

O arquiveiro manifestou que pertencía á Unión Republicana dende a súa fundación e mesmo axudou a crear o «Casino-Círculo» de UR na cidade da Coruña. Tamén declarou estar afiliado á FETE dende o 27 de febreiro de 1936. Estas afirmacións acompañaron a instancia dirixida por Nicéforo ás autoridades republicanas o 29 de abril de 1937, tras ser declarado «jubilado forzoso por falta de condiciones físicas para trabajar». O zamorano foi readmitido e pasará toda a contenda desempeñando o seu labor na biblioteca da Facultade de Filosofía e Letras da Universidade de Madrid, baixo as ordes de José Álvarez de Luna y Pohol (de quen falamos nunha entrada anterior), director en funcións ante a ausencia de Javier Lasso de la Vega. Antes, na mesma biblioteca e dende 1935, Nicéforo Cocho foi o encargado de coordinar e dirixir os traballos no centro durante a quenda de tarde. O mesmo día que rematou oficialmente a Guerra Civil, Nicéforo, con 63 anos cumpridos, solicitou ás novas autoridades vencedoras o seu reingreso no CFABA de acordo co preceptuado na Lei de 10 de febreiro de 1939.

Mais, ignoraba o bibliotecario zamorano que o seu «expediente republicano» obraba xa nas mans do xuíz-instrutor encargado de investigar o pasado político, social e relixioso dos integrantes do Corpo Facultativo: Miguel Gómez del Campillo, director do Arquivo Histórico Nacional dende finais de 1930 e, como xa vimos nesta serie, responsábel de incoar os expedientes de depuración franquistas para todos os integrantes da institución. Aquel “expediente rojo” cualificaba a actitude de Nicéforo ante o movemento sedicioso como «leal» [á República] e, en consecuencia, obrigou a Gómez del Campillo a pescudar no pasado do vello arquiveiro-bibliotecario. O primeiro paso foi indagar nas declaracións dos seus compañeiros no Corpo Facultativo. Case sen excepcións, os informantes e as súas lamentábeis delacións situaron en moi mal lugar a Nicéforo Cocho.