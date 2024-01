No pasamento de Juan-Ramón Capella (1939-2024)

Juan Ramón foi un faro de lucidez para os xuristas críticos e as esquerdas contemporáneas deste país. Un mestre único. A súa obra constitúe un esforzo brillante por reconstruir a pulsión ética comunista sobre unhas bases non dogmáticas

Tal e como el mesmo narrou nas súas memorias parciais Sin Ítaca (así tituladas en cita do poema “Peregrino” dun dos seus poetas predilectos, Luis Cernuda) Capella naceu en Barcelona un 15 de decembro de 1939, primeiro Año de la Victoria no seo dunha familia da burguesía catalana. A súa aia, Concha Carballo, era de Betanzos: coidado aí. Pronto se converteu nun excelente estudante, que grazas a experiencias como a folga de tranvías de Barcelona do ano 1951, foi afiando pouco a pouco o seu sentido de observador crítico da asfixiante sociedade barcelonesa da posguerra, até cambiar ao bando dos “vencidos”.

Tras cursar a carreira de Dereito na Universidade de Barcelona, doutorouse en 1965 en cunha tese, dirixida por Enrique Pérez Luño, sobre “El Derecho como lenguaje”, que mostraba xa a súa inclinación por unha aproximación analítica ao fenómeno xurídico, como síntese da súa visión do Dereito como unha particular cultura, e da cultura como sustrato do Dereito.

Tradutor lúcido, profesor da Escola de Xornalismo (onde trabou amizade con Manolo Vázquez Montalbán), nos anos sesenta integrouse no círculo de discípulos do máis importante filósofo marxista español, Manuel Sacristán. Iniciou tamén nesa altura a súa militancia no PSUC, tras a represión desatada na universidade barcelonesa no ano 1965. El mesmo acabaría sendo perseguido polo Réxime tras a famosa Caputxinada de 1966.