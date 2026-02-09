Nom há acougo

A pressom dos mercados laborais e a obediência aos ritmos da produçom estam a passar por riba das nossas próprias necessidades —e mais das comunitárias— de saúde, descanso e bem-estar. Coma se o mundo do trabalho tomasse possessom do corpo, do tempo e da atençom, deixando apenas migalhas pra vivermos de verdade

Nom podo culpá-lo, digo, porque ele nom é o único que exterioriza até que punto estamos alienados polo mundo laboral. Já que, ao observar-me, tampouco saio indemne. As necessidades económicas, o dever social, a cultura da responsabilidade, os medos à perda da autonomia… configuram umha espécie de prática moral individual, um dever ético autoimposto, que vai contra o meu próprio bem-estar.

De cotio já sinto essa necessidade de responder, de estar sempre disponível, de dar mais de min, inclusive mais do que me obriga o meu contrato laboral. Secassim, até o de agora nom fum consciente do grão em que estava infestado pola cultura da produçom em massa. Mesmo nos dias prévios ao meu ingresso, entre vómitos, febres com calafrios, tremores e alucinaçons, o pensamento mais recorrente que tinha era o do ver quando poderia atender às responsabilidades do trabalho. Até mesmo despois de jornadas hospitalizado, já sabendo que tenho umha infecçom de fígado e com três drenagens saindo-me do corpo, a exigência de reincorporar-me segue aí, misturada co medo ao despido e coas mensagens aparentemente inocentes dos responsáveis da empresa.

Ao final, a doença coa que ando a brigar nestes intres também trouxo à tona umha afecçom moito mais profunda: a perda da cultura do autocuidado. Ou dito doutra jeito, a pressom dos mercados laborais e a obediência aos ritmos da produçom estam a passar por riba das nossas próprias necessidades —e mais das comunitárias— de saúde, descanso e bem-estar. Coma se o mundo do trabalho tomasse possessom do corpo, do tempo e da atençom, deixando apenas migalhas pra vivermos de verdade.