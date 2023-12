Nomear o capital, parte I: O goberno neoliberal da vida

En Galicia xéranse dende hai décadas textos filosóficos de interese e con frecuencia para pensar posibles dinámicas do real. Porén, non se presta moita atención, quizais por cuestións ideolóxicas, metodolóxicas ou de lóxica mercantil

En Galicia xéranse dende hai décadas textos filosóficos de interese e con frecuencia para pensar posibles dinámicas do real. Porén, non se presta moita atención, quizais por cuestións ideolóxicas, metodolóxicas ou de lóxica mercantil. Se nos anos posteriores á anterior crise económica algúns círculos se abrían ás reflexións no ámbito da filosofía, en liña coas teorías e as praxes que se puñan en marcha a nivel internacional, actualmente as formas máis hipsters marcan a tendencia. A densidade non está de moda. Aínda así, editoriais como Axóuxere (ou Euseino?) insisten en fornecer do considerado inútil, que non por tal condición é menos relevante. Quizais ao contrario…

En Rianxo, logo, acaban de publicar unha nova entrega que nomea o capital: O governo neoliberal da vida. Uma leitura (pós)foucaultiana. Non sucede tantas veces, que a lei sexa posta en reflexión, que a metafísica dun sistema se mostre, se torne física, tanxible, e se poda considerar abertamente a universalidade ou a continxencia, a conveniencia ou a inconveniencia desa tal lei. Borxa Colmenero recolle os toxos que rozou Foucault, tamén a través d@s autores que perpetuaron e enriqueceron con certos devires as súas achegas e que foron fontes fundamentais na revitalización das análises teóricas da esquerda durante os anos 10. Nas antípodas das interpretacións que forzan ao galo a unha defensa neoliberal, como insiste –e refuta- Yágüez no prólogo, aséntase a visión que, precisamente, sabe recoñecer o fin da Razón de Estado e se decata dos novos xeitos de control a ter en conta ou combater.