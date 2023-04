Nova política ou vellas prácticas?

A importancia do que, finalmente, suceda con esta controversia semella indiscutíbel. Está en xogo a viabilidade dunhas ou doutras maiorías no futuro Parlamento estatal. As persoas e forzas mais directamente concernidas non poden eludir as grandes responsabilidades que lles corresponden nos vindeiros meses

O contexto político deste momento ten variado a respecto do que había antes de 2014/2015. O denominado bipartidismo imperfecto (dominio electoral moi notábel do PSOE e do PP, coa presenza -en ocasións decisiva- de forzas políticas das nacións históricas) deixou paso ao que agora se chama "bi-bloquismo": PSOE-UP versus PP-Vox-Cs coa engádega determinante de distintas organizacións nacionalistas (PNV, ERC, Bildu, Junts, BNG, CUP). Este novo mapa político ten facilitado a conformación do primeiro goberno estatal de coalición dende 1977. A explícita declaración de Pedro Sánchez en favor dunha oferta electoral unitaria no territorio situado á súa esquerda, certifica a transcendencia desta novidade histórica: se no pasado o Partido Socialista optaba por incentivar a división desa esquerda para tirar proveito de tal circunstancia mediante a posterior apelación ao voto útil, agora teñen chegado á conclusión de que eses segmentos do electorado -sobre todo nos seus continxentes mais xoves- xa non susceptíbeis de seguir ese comportamento e, polo tanto, pódese chegar a un resultado que imposibilite a continuidade do actual Executivo e facilite a chegada dun goberno PP-Vox.

