O capitalismo da vixilancia e os límites do poder

En días pasados tivemos coñecemento da ameaza do fundador da rede social Facebook de “apagar” as súas redes en Europa no caso de facer efectiva a sentenza xudicial ditada polo Tribunal de Xustiza da UE en 2020. A devandita sentenza impide transferir datos dos usuarios europeos a súa sede do país norteamericano. No seu último informe ante a Comisión de Bolsa e Valores de EEUU (SEC) a empresa de Menlo Park (California) explica que debido a esa resolución do Tribunal de Xustiza da UE (TXUE) podería ver afectada a súa capacidade de prover os seus servizos.

O «escudo de protección» foi invalidado polo TXUE en xullo de 2020 ao considerar que posibilitaba inxerencias nos dereitos fundamentais dos cidadáns europeos. Concretamente en relación a transferencia dos seus datos ao país norteamericano

«Se non permiten transferir datos entre países e rexións nas que operamos, ou se é restrinxida a nosa capacidade de compartir datos entre os nosos produtos e servizos, a capacidade para prover estes podería ser afectada», dicían dende a compañía dirixida por Mark Zuckerberg. A razón fundamental desta posible «afectación» aos seus servizos é a dificultade que as maiores restricións de privacidade supoñen para poder personalizar os anuncios online e crear paquetes de datos persoais para comercializar. E esta última é a principal fonte de ingresos de Meta. En concreto a empresa, que ata outubro do ano pasado era Facebook, citou a invalidación por parte da xustiza europea do coñecido como «escudo de protección»: un acordo entre a UE e EEUU para que as empresas poidan transferir os datos dos usuarios entre continentes.

O «escudo de protección» foi invalidado polo TXUE en xullo de 2020 ao considerar que posibilitaba inxerencias nos dereitos fundamentais dos cidadáns europeos. Concretamente en relación a transferencia dos seus datos ao país norteamericano e non outorgar o nivel axeitado de garantías que pretende protexer o Regulamento Xeral de Protección de Datos (RXDP) da Unión Europea.