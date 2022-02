O cárcere da Torre: 30 millóns de excusas

Outro aspecto que hai anos non forma parte do discurso do voto político son as Escolas Obradoiro, que dan traballo e formación a persoas en risco de exclusión social. Disto nin se fala, non vaia ser que saia ben e por un custe máis ou menos medido, haxa xente que saia capacitada para ter un futuro mellor e o edificio se reconstrúa facendo labor social.