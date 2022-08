O cerebro del e o dela

No mes de xuño estiven na casa da Valedora en Compostela invitada pola escritora e xornalista María Xosé Porteiro, onde mantiven unha interesante xuntanza con toda a equipa. Falamos entre outros temas do COVID, da investigación científica, ou da vida na emigración. Tamén saíu o tema das diferenzas biolóxicas entre as mulleres e os homes, en concreto en resposta ás doenzas neurolóxicas, e como os tratamentos clínicos eran os mesmos cando se deberían de axustar dependendo do xénero. María Xosé en colaboración co Consello da Cultura Galega, está a organizar para mes de setembro unhas xornadas que dan visibilidade ó papel da muller no campo da medicina. Dáselle énfase á necesidade de estudiar ámbolos sexos nas distintas fases experimentais e clínicas da investigación biomédica.

Aínda que en termos xerais non podemos dicir que existan diferenzas xigantescas entre o cerebro feminino e o masculino, xa que a maioría das funcións cognitivas son indistinguibles neste momento, compre facer os estudos por separado para dar con mellores tratamentos. É sabido que maioría dos experimentos con animais de laboratorio, sobre todo roedores, realízanse con machos, baixo a premisa que o corpo masculino e feminino responden de maneira semellante á enfermidade. Son moi poucos os estudos nos que se combinaron ambos sexos, ou nos que se establecese unha análise comparativa. Coma científica tratei de indagar nas razóns disto, e preguntei ós meus colegas porque tiñan preferencia polos machos nos estudos. As respostas non viñan cunha xustificación científica, máis ben pragmática. As femias ocasionan máis variabilidade nos grupos de estudo debido aos cambios no seu ciclo sexual, xa que as hormonas xogan un papel importante nos mecanismos fisiolóxicos, e esta variabilidade non se considera nos machos. Non fai moitos anos comezáronse a publicar estudos científicos que demostran as diferenzas no cerebro masculino e feminino, e preguntámonos cal sería a repercusión no tratamento das enfermidades por non haber incorporado as femias nos estudos experimentais con animais décadas antes. É moi importante na investigación preclínica empregar tanto machos como femias, xa que a resposta é diverxente nos diferentes fases da enfermidade, e isto repercute directamente no deseño dos ensaios clínicos en humanos.