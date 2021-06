O curso 20-21

Tras unha xornada intensa de traballo, no panel da estación reaparecen trens turísticos e trens de longa distancia mais non hai rastro daquel que permite saír do traballo sen taquicardia e chegar a tempo da conciliación. “A riqueza dun país non se mide porque os pobres teñan coche, senón porque os ricos utilicen transporte público”, din os economistas contemporáneos e tamén os ecoloxistas.

Se vos cadra algún día agardar na Estación de Vilagarcía, podedes ler a placa que eloxia a Mr Trulock. A primeira liña de tren de España inaugurouse no ano 1848 e facía o camiño Barcelona-Mataró. Vinte cinco anos despois, o 15 de setembro do 1873, Galicia celebraba a chegada do ferrocarril, que unía daquela o concello de Conxo co de Carril. O primeiro tren galego non debeu ser considerado estratéxico para as elites españolas da época, que permitiron que o “Ferrocarril de la Infanta Doña Isabel” fora adquirido por poxa por unha compañía inglesa, rebautizado entón como “The West Galician Railway Company” (“ O De Ves”). A este desleixo da época debemos, un Premio Nobel de literatura, un bo feixe de palabras da variante “galinglish”, a pegada cultural e xenética da Royal Navy na Arousa ou a fermosa novela “O xardineiro dos Ingleses”.