O declive democrático de Europa

III. A Doutrina Xurisprudencial do TEDH e a Protección dos Dereitos Fundamentais en Europa

A prohibición do Congreso de Palestina e a negación de entrada a Yanis Varoufakis en Alemaña demostran unha intolerancia cara a opinións diverxentes e un intento de impoñer un enfoque unívoco

A xurisprudencia do TEDH desempeña un papel fundamental na protección dos dereitos fundamentais en Europa, proporcionando orientación sobre a interpretación e aplicación da CEDH en casos individuais. En numerosas ocasións, o TEDH estableceu que as restricións á liberdade de expresión e a liberdade de reunión deben estar xustificadas por razóns imperiosas, como a seguridade nacional ou a protección dos dereitos dos demais, e deben ser proporcionadas e necesarias nunha sociedade democrática.

No caso de Lingens v. Austria, o TEDH estableceu que as restricións á liberdade de expresión deben ser interpretadas de maneira restritiva e só poden ser xustificadas en circunstancias excepcionais. Do mesmo xeito, no caso de Ezelin v. Francia, o TEDH sostivo que as restricións ao dereito de reunión deben ser proporcionadas á finalidade lexítima perseguida e non poden ir máis aló do estritamente necesario nunha sociedade democrática.

En relación á negación de entrada a Yanis Varoufakis en Alemaña, o TEDH estableceu en diferentes momentos que as restricións ao dereito de liberdade de movemento deben estar xustificadas por razóns lexítimas e proporcionadas, e deben respectar os principios de non discriminación e proporcionalidade. O TEDH ditaminou en diferentes ocasións que a expulsión dun individuo do territorio dun Estado membro debe basearse nunha avaliación individual da súa situación e non pode basearse en estereotipos ou prexuízos.