O enterro da estratexia militar 'clásica'

O concepto de "non perder" emerxe como unha achega significativa á comprensión dos conflitos contemporáneos. Moitas contendas actuais chegan a un estado no que ningunha das partes pode inflixir unha vitoria decisiva ao contrario, pero tampouco perden de xeito categórico. Esta situación pode manterse durante anos ou décadas, sen resolución aparente. O caso da Península de Corea, onde o alto o fogo dura xa 70 anos, foi durante largo tempo unha excepción; pero hoxe deveu a norma. Sudán representa un dos exemplos máis dramáticos de como a comunidade internacional subestima a complexidade e duración dos conflitos modernos, pasando dunha confrontación entre o xeral Al-Burhan e Hemedti a unha guerra que afecta xa até cinco países veciños. Irán, tras recibir os ataques israelís e norteamericanos, respondeu co lanzamento de mísiles á base de Al Udeid, no Catar, nunha demostración calculada da súa capacidade para prolongar indefinidamente a escalada sen chegar ao estadio de confrontación total.

Ante tal estado de cousas, a imposición de investimentos do 5% do PIB aos membros da OTAN reflicte un obxectivo comercial, que non de eficacia militar. Os modelos de "gasto intelectual" fronte ao tradicional "gasto masivo" están a redefinir os equilibrios estratéxicos. A Ucraína ten demostrado que un sinxelo dron modificado pode destruír un tanque de tres millóns de euros, mentres que o Hamas mantén operativa unha rede de túneles en Gaza construída con materiais domésticos que resiste os bombardeos máis intensos da historia de Israel. A capacidade de improvisación e adaptación tecnolóxica de pequenos países e actores non estatais é quen de compensar asimetrías orzamentarias. Mesmo a operación "martelo de medianoite" estadounidense, que mobilizou máis dun centenar de aeronaves incluíndo bombardeiros B-2 Spirit, cuxo custo unitario estímase 2.100 millóns de dólares, só conseguiu un atraso nas capacidades nucleares iranianas.

Desta nova realidade emerxe a certeza de que as democracias occidentais deben reconsiderar radicalmente as súas estratexias de defensa. A planificación militar baseada en conflitos curtos e resolucións rápidas demostrou ser non só ineficaz, senón contraproducente. Trump e o populismo da ultradereita, alimentados pola desinformación e promesas de solucións simples, encarnan esta mentalidade obsoleta que ignora as dimensións políticas, económicas e sociais dos conflitos. A alternativa non pasa por gastar máis recursos en armamento avanzado, senón por gastar mellor desenvolvendo teorías de vitoria realistas nos seus obxectivos políticos e flexibles na súa implementación. A era das vitorias decisivas foi enterrada baixo os escombros de Mariupol, as galerías subterráneas gazatís e as trincheiras do Sahel sudanés, en guerras que ninguén sabe como rematar.