O Eo-Návia: A desconhecida terra asturiana com língua galego-portuguesa

É bem sabido que a língua galega e a cultura galega tradicional prolongam-se fora das fronteiras administrativas da Galiza. As comarcas do Eo-Návia, do Bierzo e das Portelas são partes da realidade cultural e social da galeguidade.

Do meu estudo de campo e traballo bibliográfico sobre a Outra Galiza, como a prefiro chamar, saiu como primeiro fruto o livro publicado pela editora Medulia A Comarca do Eo-Navia. A galeguidade en Asturias, que está a ter um muito satisfatório seguimento.

Procurou-se cobrir um grande vazio, ao se tratar do primeiro escrito sobre esta terra asturiana mesopotâmica situada entre os rios Eo e Návia, ambos com mananciais na Galiza. Ofereceu-se nele uma panorâmica completa dos dezoito concelhos que a compõem: geografia, história, deslumbrante património natural, património histórico, características da fala, literatura eonaviega, arquitetura tradicional, etnografia, lendas, gastronomia, realidade socioeconómica e figuras históricas.

O Eo-Návia, com diversas denominações no passado, como Terra de Ribadeo, Entrambasaugas, Honor de Suaróm e de Grandas, Antigo Concelho de Castropol, constitui uma região de fronteira, administrativamente asturiana, mas culturalmente próxima à Galiza. A sua galeguidade experimenta-se na língua, lendas, contos e histórias populares, literatura, cultura tradicional, música popular, arquitetura tradicional, ciclo festivo, gastronomia e mitologia. Porém, apesar da sua vizinhança física e cultural, vive afastada da Galiza e é em boa medida uma desconhecida para os galegos e galegas. Um ótimo objetivo seria o de normalizarmos as relações a todos os níveis entre eonaviegos e galegos. Acho que deveríamos conhecer e familiarizar-nos com o Eo-Návia por ser parte da nossa nação cultural.