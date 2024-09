O escudo da neutralidade das ciencias naturais

Se ben os investigadores teñen amplos coñecementos nos seus respectivos campos de especialización -sexa prevención da contaminación atmosférica, tratamento de augas residuais, silvicultura ou ciencia de materiais-, cruzan unha liña perigosa cando mesturan esta información con indicadores económicos e socio-demográficos

Para evitar malentendidos, aclaro que non estou a poñer en dúbida a lexitimidade destes científicos para opinar, se non o uso interesado do seu prestixio profesional para pretender que opinións subxectivas ou orientacións políticas teñan unha especie de pátina de verdade científica. Sen pretender entrar nunha discusión académica sobre filosofía das ciencias, o estudo dos modelos e sistemas na economía política non é, de ningún modo, análogo ao estudo dos fenómenos da natureza nas disciplinas de ciencias naturais.

O que aquí estou a apuntar non son ideas orixinais. Xa pasaron mais de 150 anos desde que Karl Marx publicara a súa crítica da economía política, na que non só se censuran aspectos concretos senón que se fai unha emenda á totalidade aos autores clásicos, cuestionando os piares fundamentais das teorías económicas. Naquela altura, o filósofo alemán xa cuestionaba a asunción interesada de principios fundamentais que non superaban unha análise superficial da realidade para sustentar teoricamente o sistema económico capitalista. As opinións con bata de laboratorio deciden, consciente ou inconscientemente, ignorar esta cuestión. Convídoos desde esta tribuna a que procuren aplicar o método científico para alén da súa actividade profesional.