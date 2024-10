O Foro inmobilista da Toxa

O discurso político único que leva desenvolvendo dende 2019 o Foro da Toxa descoñece o pluralismo nacional, social e político do Estado español e a identidade propia de Galicia, afastando do foco e do debate as opinións democráticas que non coinciden coas súas teses inmobilistas

A mensaxe é ben clariña. Hai persoas que pensan e votan ben e outras que pensan e votan revirado. O marco xurídico-político é irreformábel se non é para garantir aínda meirandes graos de desaxuste coas novas realidades e preocupacións da cidadanía. E, por riba de todo, reflíctese que só hai un discurso político correcto e respectábel ao que compre se acheguen todos os actores políticos, sociais e mediáticos, baixo ameaza de ser considerados perigosos antisistema ou, cando menos, persoas e organizacións non dignas de creto nin de confianza.

O discurso político único que leva desenvolvendo dende 2019 o Foro da Toxa descoñece o pluralismo nacional, social e político do Estado español e a identidade propia de Galicia, afastando do foco e do debate as opinións democráticas que non coinciden coas súas teses inmobilistas a respecto da convivencia nunha España que xa non existe como a pensan estes que din defendela.