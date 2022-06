O gatopardismo na Sunta e o secuestro dos medios públicos

De momento o cambio evidente é que este sabe onde van os pronomes mais non como vai a fonética. Do «cho agradezo» á «Sunta» hai catro metros e medio, como diría o meu colega Manxo de Ribeira

O traxecto do ceo a Madrid de Feijóo instalou nunha parte da sociedade galega certa euforia de cambio. Non amigas, aínda estamos a varios escanos diso. Certamente, o novo presidente non é moi coñecido –aínda–, nin ten o carisma do noso Alberto, nin semella ter unha idea de país diferente a… Nin semella ter unha idea de país, –aínda–. O novo presidente, como cantaba Aute: pasaba por aquí. De momento o cambio evidente é que este sabe onde van os pronomes mais non como vai a fonética. Do «cho agradezo» á «Sunta» hai catro metros e medio, como diría o meu colega Manxo de Ribeira.

Mais a oposición aínda non é rival. Ten que incrementar a intención de voto e só poderán gobernar se son quen de maximizar as aptitudes propias (semella factíbel), de asumir as posicións electorais e de facer –e sobre todo– cumprir acordos claros (semella moi pouco factíbel) ancorados a un proxecto que aparque desconfianzas (semella imposíbel). Algo deberiamos ter aprendido do bipartito, a febleza non estaba na acción política senón na fenda entre os socios, ben aproveitada pola campaña dirixida, precisamente, por Rueda no 2009.