O Goberno de Rueda non quere asumir as súas responsabilidades

O novo goberno galego está sendo totalmente previsíbel. Actúa seguindo o guión deseñado nos despachos da rúa Génova: a responsabilidade principal de todo o que acontece radica en Pedro Sánchez e no seu goberno. Cando se fala do financiamento da Facenda galega, no canto de facer valer o apoio electoral recibido en Febreiro para demandar un sistema mais satisfactorio coas necesidades da maioría social, Rueda apúntase con entusiasmo á campaña contra o acordo subscrito entre o PSC e ERC. Se o Consello da Xuventude publica un informe no que se constata o baixo índice de emancipación familiar da mocidade como consecuencia dos baixos salarios e dos prezos abusivos dos alugueres das vivendas, o goberno de San Caetano garda un estrondoso silencio porque, supostamente, iso non vai con eles. Se o IPC sobe mais na Galiza que no resto das CC.AA. (singularmente, os prezos dos alimentos), o presidente da Xunta pasa de opinar e de actuar. De non ser por outras forzas que operan no tecido social e no escenario político, a mensaxe que se derivaría desa lóxica empregada por A. Rueda sería a de menosprezar a capacidade do autogoberno existente para enfrontar os problemas da cidadanía.

A oposición política -BNG e PSdG- ten por diante un horizonte complicado. Necesita facer o seu labor coas maiores doses de paciencia e creatividade para ir tecendo un estado de ánimo no corpo social que permita alimentar as esperanzas nun cambio que non foi posíbel acadar neste pasado inverno

Nos vindeiros meses, o novo Executivo vai ter dous test moi significativos para demostrar, definitivamente, as súas intencións: o proxecto de lei sobre os medios públicos de comunicación audiovisual e as decisións relativas á pretendida instalación de Altri no concello de Palas. Se non atende ás opinións críticas procedentes dos sectores mais directamente involucrados en ambas cuestións e segue invocando, como único argumento, a obtención da última maioría absoluta electoral, a lexislatura ficará practicamente rematada para calquera expectativa de renovación das vellas prácticas que xa coñecemos.

