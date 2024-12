A preocupación polo cólera estivo presente na Coruña na primavera e verán dese ano 1885. As autoridades municipais estableceron diversas medidas preventivas, como a prohibición da venda de “mariscos y ostras” ou a preparación dunhas 50 camas para os posibles afectados pola epidemia

O director de La Voz de Galicia presentouse ás eleccións para concelleiro en nome do seu partido para representar o distrito de Santa Lucia e acusou ao Alcalde, Alejandro Brandao, de andar polo –daquela– popular barrio “de taberna en taberna apernando (sic) votos para los candidatos fusionistas”. Asemade, Latorre tivo unha dura disputa con Juan Mesa González, concelleiro liberal-fusionista, que puido rematar en duelo, unha acción prohibida pero que aínda se practicaba ás agachadas de cando en vez. Se non chegou a ter lugar, preto estivo, pois Augusto Cañizo e o noso médico Rodríguez foron escollidos por Latorre como padriños seus e acudiron a casa de Mesa para falar cos representantes deste. O detalle confirma, unha vez máis, a proximidade do médico –nese tempo– co director do xornal. Fernández Latorre non saíu elixido (nin en maio nin na repetición do proceso electoral en xullo), pero a cousa non rematou aí. Considerouse “gañador moral” e seguiu acusando a Evaristo Babé, tenente de alcalde, e ao Alcalde, de irregularidades, mentres –por outra banda– recibía numerosas críticas aludindo á súa soberbia.

Se a vida do director dun destacado xornal herculino non era aburrida, tamén ese verán de 1885 resultaría ben movido para dúas importantes figuras locais, as persoas de maior relevancia nos ámbitos científico e literario. Vítor López Seoane levaba anos seleccionando taxons, grupos de animais, nos que fose máis factible obter novidades, novas especies, para publicalas. Ese verán de 1885 o naturalista tomaría unha decisión transcendente: comezar a remitir a algúns colegas unha nova publicación sobre herpetos (anfibios e réptiles): Identidad de Lacerta schreiberi (Bedriaga) y Lacerta viridis var. gadovi (Boulenger) e investigaciones herpetológicas de Galicia. Un folleto que figuraba, na edición, como rematado en novembro de 1884 malia que –realmente– non se acabara de redactar ata ben avanzado 1885. A fraude estaba en marcha, o cambio de data aseguráballe a Seoane a prioridade científica sobre outros colegas.

No mundo literario o verán contemplou a volta a Coruña de Emilia Pardo Bazán dunha homenaxe en Madrid. A escritora herculina comezara a súa proxección fóra de Galicia nos anos anteriores, con publicacións como La cuestión palpitante e La Tribuna e a fins de maio dese 1885 saíra á venda un novo libro, El cisne de Vilamorta. Os tres, Latorre, Seoane e Pardo Bazán estiveran na reunión fundacional de Folk-lore Gallego o 29 de decembro de 1883. Esa entidade, presidida por Pardo Bazán, celebraría unha reunión no Consulado o 15 de xullo do activo verán de 1885.