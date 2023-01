O Nadal armenio en Palestina

En Belén, o Nadal celébrase tres veces e en datas diferentes. A igrexa armenia santifica o 6 de xaneiro do calendario xuliano, o que se traduce no 19 do noso

En Belén, o Nadal celébrase tres veces e en datas diferentes. As igrexas cristiás de Occidente e a igrexa ortodoxa grega festexan o Nadal o 25 de decembro. Con todo, a igrexa grega usa o calendario xuliano, co cal a celebración pasa a ser o 7 de xaneiro do calendario gregoriano. Pola súa parte, a igrexa armenia santifica o 6 de xaneiro do calendario xuliano, o que se traduce no 19 do noso. Deste xeito, Belén, unha pequena cidade de algo menos de 30.000 habitantes, ten representación, dentro dos seus límites, de todas as comunidades cristiás que, unidas baixo unha mesma cultura, a árabe-palestina, festexan un mesmo rito de xeito distinto, aínda que sexa semellante.

É imposible determinar a data exacta do nacemento de Xesús Cristo, xa que non está apuntado nos Evanxeos. Así a todo, todas as igrexas cristiás deron en celebrar o seu aniversario o 6 de xaneiro, ata que se decidiu mudar esa data, no século iv, para o 25 de decembro. Desta maneira ignorábase a festa pagá dedicada ao nacemento do Sol e que os cristiáns continuaban a observar. Mais Armenia non se viu afectada por dito cambio, pois estes ritos pagáns non existían alí. Así, fieis á tradición, os armenios continúan a celebrar o Nadal o 6 de xaneiro, ou 19, segundo o calendario, ata día de hoxe.