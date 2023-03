As enfermeiras, onte, hoxe e nun futuro, son as profesionais sanitarias líderes nos coidados. Poden e deben estar nos ámbitos de responsabilidade e decisión porque a súa visión integral e capacidade de organización fan posible, non só un mellor sistema sanitario, senón un mellor Estado do Benestar

As enfermeiras, onte, hoxe e nun futuro, son as profesionais sanitarias líderes nos coidados. Son profesionais autónomas, en base á súa cualificación e campo de coñecementos, e absolutamente imprescindibles para garantir unha atención sanitaria óptima e segura aos pacientes e ao conxunto da cidadanía do noso país e do resto do mundo.

Son iso e moito máis. Son investigadoras, xestoras, docentes... e, sobre todo, poden e deben aspirar a moito máis. Poden e deben estar nos ámbitos de responsabilidade e decisión porque a súa visión integral e capacidade de organización fan posible, non só un mellor sistema sanitario, senón un mellor Estado do Benestar.

Para iso, sempre, e hoxe con máis forza, Día Internacional da Muller, debemos fortalecer o noso lugar natural de coidados... o noso espazo profesional propio.

Por todas as compañeiras que desenvolven a súa actividade profesional en 2023 e polas que o farán no futuro. As enfermeiras, líderes e autónomas, teñen a chave para transformar o seu presente e, sobre todo, o seu futuro.