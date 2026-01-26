Aqui, a Judith Butler contribui para distinguirmos “judeus” de “Israel” como condição para preservar a pluralidade política e ética do próprio judaísmo e evitar que a crítica a um Estado seja tratada como hostilidade a um povo. Quando o debate é trancado num dispositivo identitário (“se criticas Israel, odeias judeus”), perde-se o universalismo igualitário e instala-se uma polícia das pertenças. O padrão europeu e espanhol recente torna esse risco especialmente agudo. A gestão penal do conflito político — e o incentivo mediático para transformar discrepância em “ameaça” — não nasceu com Gaza. Lembremos quando o Congresso manteve uma comissão de investigação sobre a denominada “Operación Cataluña” (há muitos mas este é bem recente e significativo), com diários de sessões oficiais sobre a hipótese de práticas parapoliciais e de guerra suja informacional contra adversários políticos. E a aprovação da Lei Orgânica 1/2024 (amnistia) é, por si só, um sinal de que, durante anos, conflitos políticos foram empurrados para dentro do direito penal e do sancionatório administrativo, até se tornarem institucionalmente insustentáveis. Nesse quadro, a denúncia “de ofício” por unidades de informação não é um simples detalhe mas uma tecnologia de poder. Quando não há vítima direta e é o aparelho securitário que decide que determinada fala deve ser tratada como ameaça, o Estado torna-se simultaneamente observador, intérprete e acusador. Mesmo antes de sentença, instala-se um efeito imediato: investigação como disciplina, exposição pública como sanção antecipada, autocensura como objetivo tácito. O alvo não precisa ser condenado para que o dispositivo funcione; basta tornar “caro” falar.

Se queremos combater o antissemitismo e, simultaneamente, proteger liberdade de expressão, a discussão sobre “ódio” tem de regressar a limiares altos e testes concretos

É aqui que o maltratado Ferrol importa como significado e não apenas como cenário. A Armada descreve o Arsenal de Ferrol como a principal base de apoio logístico para buques de guerra e instalações navais numa ampla faixa territorial. A Navantia, por sua vez, apresenta o programa F-110 como salto de capacidades e interoperabilidade, com foco em “ameaças modernas”, consolidando Ferrol como nó material da gramática otanista contemporânea alinhada com o Estado e o governo sionista de Israel e na qual deve ser inserido o projeto pós-imperial restaurativo borbónico ou Regime do 78. Em enclaves militar-industriais, a dissidência internacionalista que confronta alinhamentos e alianças tende a ser lida, por aparelhos securitários, como “fratura” a selar. Esta tendência não é só espanhola. A União Europeia vem expandindo regimes de medidas restritivas em resposta a “atividades desestabilizadoras”, incluindo ecossistemas de manipulação informacional; em maio de 2025, por exemplo, o Conselho listou indivíduos e entidades (incluindo operadores midiáticos) nesse enquadramento. O ponto não é equiparar contextos, mas reconhecer a mesma deriva. Tratar narrativas e posições políticas como risco sistémico e normalizar mecanismos de exceção “de baixa intensidade” (listas, sanções, processos) que operam antes e para além de condenações