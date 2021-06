O orgullo da clase obreira

Os ricos rin dos pobres. Non descubro América. Ilústrao Owen Jones no seu famoso libro “Chavs. A demonización da clase obreira”, pero o fenómeno é histórico. A cuestión de clase -e a pobreza, a final de contas-, escondeuse tras dúas estratexias: o presunto ensanche da clase media e a edulcoración da desigualdade. A nivel de identificación individual, unha gran capa da poboación interioriza os anhelos e as aspiracións da clase media –unha construción indefinida e expresamente difusa-. Os datos, en cambio, mostran o contrario: no Estado español 11,8 millóns de persoas viven en risco de pobreza. Máis dun 25% da poboación, segundo datos do informe AROPE (At-Risk-Of Poverty and Exclusion) que publica a Rede Europea Antipobreza. Esta realidade non acostuma a aparecer reflectida na maioría de medios de comunicación, que prefiren ofrecer trucos para aforrar calefacción no inverno, describir a nova moda de compartir piso ou anunciar a rompedora alternativa para pasar as túas vacacións: non ir a ningures. Non sodes pobres, sodes cool. Non sodes precarios, seguides as tendencias.