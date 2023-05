O que o PSdeG se xoga nas Pontes

As Pontes converteuse nun dos grandes bastións dos socialistas, levando catro mandatos coa alcaldía. Este feito valeulle a Formoso para acadar a Deputación da Coruña primeiro e a Secretaría Xeral do PSdeG despois. Agora, As Pontes podería costarlle ou limitalo nalgúns deses postos. Un mal resultado nos comicios do 28 de maio farían que, de conservaren os socialistas a Deputación, algún alcalde da provincia reclamase para si a presidencia desta institución.

Logo de moitos rumores coa súa posible candidatura á Xunta, a aparición de Besteiro e unhas enquisas que non remataban de despegar colocárono de novo no lugar de saída: As Pontes. Pese ás súas aspiracións e ter asumido no seu día unha posición nada cómoda para unir un espazo partido tralas disputas co Gonzalismo, a súa nova tarefa sería optar á alcaldía da súa vila. Os mesmos compañeiros de partido que o auparon á secretaría xeral, colocárono de novo onde corresponde: a alcaldía.

Cónstame que os socialistas ponteses elaboraron unha enquisa interna arredor do mes de xaneiro. Nela preguntábase sobre a valoración das posibles candidaturas á alcaldía, nun momento no que tanto PP e BNG se atopaban descabezados. Coa baixada das actas na corporación polo descenso poboacional, de 17 a 13, desde o sector socialista falábase de acadar unha súper maioría de 10 concelleiros, repartíndose os tres asentos restantes entre a oposición. Porén, todo isto foi moito antes de que comezase a campaña electoral.