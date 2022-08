O que Zahara me fixo e ningún home podería

O concerto que vin na praia de Riazor fíxome chorar como nunca antes chorei coa música, porque non puiden evitar comparalo co de 2019. Agora vin a unha muller completamente transformada, tan potente, tan libre, tan feliz; unha muller que con esta xira está culminando un proceso psicolóxico co que rachou coa careta da artista, para mostrar todo o seu ser enriba dun escenario no que transmitiu pura forza. E por isto só podo darlle as grazas, e sentirme orgullosa de alguén a que non coñezo, pero que me resulta tan familiar.

Hoxe estou mal, porque coma todos os días da miña vida previos ao concerto, teño a dúbida no fondo da mente de se eu serei capaz algún día de culminar o meu propio proceso psicolóxico, de se poderei algún día sentirme así de forte, así de liberada. Pero hoxe tamén estou ben, porque Zahara fíxome velo posible. Quero sentirme coma ela, e comezo a crer de verdade que podo conseguilo.