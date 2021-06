O referendo é a solución que menos resistencias levanta entre amplos sectores da sociedade catalá. Este feito resulta incómodo tanto a bravos independentistas que reivindican a lexitimidade do 1 de outubro como a nacionalistas españois que soñan con uniformidade e vinganza

Molina e Marí-Klose tamén se refiren, no seu artigo de 2015, á porcentaxe de catalás e cataláns que menciona o referendo como solución principal -e idónea- ao conflito entre Cataluña e España. Segundo datos do GESOP (febreiro de 2014), só un 49% se decantaba polo referendo. Dous anos máis tarde, o GESOP, por encargo de El Periódico, volveu preguntar sobre esta cuestión e os resultados foron ilustrativos. Á pregunta “Está a favor de que se convoque un referendo sobre a independencia en Cataluña?”, un 49,6% mostrábase favorable -á marxe da opinión do goberno do Estado-, un 35% só o aceptaba se contaba co previo acordo entre Generalitat e Moncloa e un 13,8% opúñase en todos os escenarios. E nese contexto de bloqueo é que nos atopamos.

O debate posterior ao outono de 2017 debe xirar ao redor do diálogo, da negociación política e sobre os mecanismos que poidan ser aceptados polas dúas partes -e por ambas sociedades- para resolver o conflito. É certo que en Cataluña un 24,3% dos cidadáns se refiren a España como “o seu país”, que un 25,6% propoñen como solución óptima un Estado federal ou que un 72,3% prefire unha república a unha monarquía. Son datos relevantes que inflúen na cuestión soberanista. Xa vai sendo hora de que o Goberno do Estado poña sobre a Mesa a axenda que propón para Cataluña; de xeito que os cidadáns tamén se poidan expresar sobre esta. O gran exercicio pendente sería ofrecer claridade aos escenarios e ás consecuencias dun hipotético referendo.

Por último, gustaríame facer referencia a un dos aspectos que mencionan Molina e Marí-Klose: a cuestión identitaria. No seu artigo apóianse na idea de que Cataluña non é un só pobo para cuestionar a idoneidade do referendo como ferramenta para a solución de conflitos. Equiparan o caso catalán ao de Bélxica, ao do Ulster ou ao de Chipre -en termos de pluralidade social- cando en realidade son escenarios moi diferentes. En Bélxica existen dúas comunidades monolingües cunha capital-rexión compartida, no Ulster a relixión e a violencia marcan a súa evolución histórica e en Chipre plásmanse as disputas de dous Estados soberanos. O caso catalán, aínda que probablemente lonxe da uniformidade escocesa, é singular na súa pluralidade -e necesita de solucións propias-.

En conclusión, o referendo é a solución que menos resistencias levanta entre amplos sectores da sociedade catalá. Este feito, en realidade, resulta incómodo tanto a bravos independentistas que reivindican a lexitimidade do 1 de outubro como a nacionalistas españois que soñan con uniformidade e vinganza. O “empate eterno” no que nos situamos na actualidade debe dar paso a unha época de negociación activa que se inicie cos indultos e a mesa de negociación, sempre tendo en consideración a opinión da cidadanía. Sen o concurso dos cataláns e as catalás -e talvez, sen a tolerancia dunha gran parte da sociedade española- non se poderá avanzar nunha solución democrática profunda e duradeira.