O Rei, a Constitución e a investidura

4. Responsábeis das decisións reais

“Os actos do Rei serán referendados polo Presidente do Goberno e, no seu caso, polos ministros competentes” (artigo 64.1).

Mais, acontece que a decisión real sobre a candidatura que someter a Parlamento ten que darse, precisamente, antes de que haxa Goberno, antes de que haxa Presidente do Goberno e antes de que haxa tamén Ministros. Será esa, por tanto, unha decisión que non precisa de referendo para que se torne legal? isto é, será esa unha decisión realmente libre do Rei? E se é libre, se non hai quen a referende, entón non hai ninguén que sexa responsábel da mesma? Será o Rei responsábel desa decisión?

Pois ben, se alguén se está a facer estas últimas preguntas, hai que dicer que non leu a Constitución, que é clara a este respecto, dicindo no artigo 64.1, “a proposta e o nomeamento do Presidente do Goberno, e a disolución prevista no artigo 99 serán referendados polo Presidente do Congreso”. No que volve insistir no artigo 99 citado, que di, para o que estamos a referirnos, que “se transcorrido o prazo de dous meses, a partires da primeira votación de investidura, ningún candidato obtivese a confianza do Congreso, o Rei disolverá as dúas Cámaras e convocará novas eleccións, co referendo do Presidente do Congreso”.

Adóitase moito citar o artigo 99 sobre a proposta do Rei, pero soe esquecerse que esa decisión Real, como todos os actos do Rei, como todas as decisións Reais, ten que estar referendada. Así que non é só que sería absurdo propoñer a un candidato que a el lle puidese “gustar máis politicamente”, se logo resulta que no ten apoios parlamentarios; é que, ademais, el non pode facer o que queira, senón que, é unha esixencia constitucional, ten que estar referendada tal proposta polo presidente do Congreso.

5. Non hai decisións libres do Rei?

Xa dixemos que o artigo 56.3 afirma que o Rei “non está suxeito a responsabilidade”. E continúa coa afirmación de que “os seus actos estará sempre referendados”. A conexión entre esas dúas afirmacións realízase no artigo 64.3, cando di que “dos actos do Rei serán responsábeis as persoas que os referenden”. Así pois, como xa dixemos, a esixencia de tal referendo restrinxe a liberdade real e, con ela, obviamente, a responsabilidade.

Agora ben, podemos facernos a pregunta de se non hai ningunha decisión real sen referendo (como se decide tatuarse, ou comprarse tal coche ou tal camisa, ou ir de vacacións a tal sitio, ou xogar un partido de tenis con x, ou defraudar á Facenda, ou ...). Isto é, non hai decisións que non son institucionais, senón persoais e que as toma o Rei, ou, mellor dito, a persoa que é Rei, pero que, xustamente pola súa ausencia de carácter institucional non son decisións Reais, e, polo tanto, non precisen de referendo? Nese caso non serían decisións libres e, polo mesmo, decisións das que sería responsábel?

Responder negativamente a esas últimas preguntas e pretender que sempre o Rei é inviolábel e i-rresponsábel non sería ter unha concepción medieval da monarquía? Non contradiría iso o artigo 14, que di que “os españois son iguais ante a lei, sen que poida prevalecer discriminación algunha por razón de nacemento, raza, sexo, relixión, opinión ou calquera outra condición ou circunstancia persoal ou social?