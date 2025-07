O secuestro do sentidiño

Durante o seu segundo discurso de investidura, Donald Trump proclamou unha "revolución do sentido común". A fórmula non é nova. Marine Le Pen leva anos enarborando o "bon sens" francés fronte ás "elites desconectadas" de París. Javier Milei fala de "lóxica esmagadora" e “obviábel”. No Estado español, Alberto Núñez Feijóo e Mariano Rajoy fixeron do "sentido común" a súa bandeira,

Durante o seu segundo discurso de investidura, Donald Trump proclamou unha "revolución do sentido común". Días despois, cando se lle preguntou sobre as causas do accidente aéreo do Potomac —a colisión entre un avión comercial e un helicóptero militar que matou a 67 persoas—, o presidente culpou sen evidencias ás políticas de diversidade demócratas. Cando un xornalista lle preguntou como chegara a esa conclusión sen investigación oficial, respondeu: "porque teño sentido común, de acordo?". A fórmula non é nova. Marine Le Pen leva anos enarborando o "bon sens" francés fronte ás "elites desconectadas" de París. Javier Milei fala de "lóxica esmagadora" e “obviábel”. No Estado español, Alberto Núñez Feijóo e Mariano Rajoy fixeron do "sentido común" a súa bandeira, presentándoo como antídoto contra as "obsesións doutrinarias" rivais. O populismo global atopou no sentido común unha arma retórica poderosa e perigosa para a deliberación democrática.