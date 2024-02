Hai algún tempo que o senador Baltar Blanco -expresidente da Deputación de Ourense, para o caso- publica artigos en La Región, é dicir, para un xornal de edición galega, en castelán sen que importe o tema, a sección ou calquera outro condicionante

As ben moitas publicacións editadas pola Deputación de Ourense baixo a presidencia de Baltar, e xa antes con Baltar Pumar (promotor daquel desafío nacionalista, non esquecemos: mágoa que levemos con eses órdagos, ou envidos, que non sei mus, desde que Victoriano pregou as velas), adoitan estar prologadas en galego polo presidente e asinadas co nome deste na nosa lingua, nalgúns casos mesmo facendo apoloxía do idioma que agora despreza. Daquela asinaba o presidente da Deputación de Ourense, agora o senador español con alerxia natural ou intelectual ao fonema fricativo palatal xordo.