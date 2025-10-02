O sorriso de Ana Pontom e o embaixador chinês

Nem um mau gesto sobre a repressom das demandas democráticas em Hong-Kong ou as ameaças militares sobre o Taiwan por parte da nacionalista que reclama um vago e genérico respeito "à soberania dos povos", que rasga as vestes por causas como a palestiniana ou a saarauí, e que demanda umha e outra vez solidariedade internacional perante a "colonizaçom" espanhola da Galiza. Nem um minuto para perguntar pola situaçom dos direitos humanos na lusófona Regiom Administrativa Especial de Macau. Nem umha simples queixa pola estreita vigiláncia e intimidaçom à que os autocratas chineses submetem, sob o controlo das suas embaixadas, os membros da sua diáspora, mais de tres mil deles cidadaos residentes na Galiza, alguns se quadra mesmo votantes do BNG. Nem um laio sobre a férrea e omnipresente censura exercida no país asiático. Nem um toque de atençom desta feminista sobre a violência e discriminaçom que sofrem milhons de mulheres chinesas.

Nom, nom vimos nem ouvimos nada disso o outro dia em Compostela. Estes problemas será que nom existem quando o que está em jogo som os quartos. A Sra. Pontom apenas parece ver na China "um grande mercado" para as empresas galegas, e por isso ofereceu "colaboraçom" e mostrou sorrisos e deveço por fazer negócios —e receber investimentos— com o terceiro país menos democrático do mundo, e ao qual, em coerência e por decência, longe de com ele comerciar, deveriamos fazer boycott até as suas autoridades respeitarem os direitos humanos e a soberania dos povos. Precisamente porque, ao contrário que o seu governo, o povo chinês, dentro e fora do seu país, junto com todos os povos submetidos à ditadura do Partido "Comunista" Chinês, si que merecem a nossa solidariedade internacionalista... e o nosso sorriso.