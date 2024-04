O triángulo máxico de José Afonso: África, Portugal e Galiza

Compostela, 1972, a primeira vez (?) que se cantou “Grândola, Vila Morena” en público

Grándola foi no 25 de abril de 1974, como é coñecido, sinal (e despois himno e símbolo) da Revolución dos Cravos que poría fin á ditadura salazarista en Portugal, mentras en España seguía a ditadura de Franco.

Pois ben, na primavera de 1972 ten lugar unha xira do Zeca: comeza o 8 de maio na capital das Burgas, no Liceo Recreo Ourensán; segue en Lugo, no Círculo das Artes, e continúa o día 10 en Santiago na facultade de Ciencias Económicas, no Burgo das Nacións, nun concerto memorable que reuniu a 3.000 persoas; ao terminar cantouse “Grândola, Vila Morena” por primeira vez en público. O de primeira vez é unha calificación polémica; así o asevera Benedicto, no libro antes citado, pero o músico Xico de Cariño puntualiza que Grándola foi, si, cantada en Compostela, pero que a primeira vez tivera lugar dous anos antes en Valencia, no Teatro Principal, o 3-4 abril de 1970 nun Festival dos Pobos Ibéricos. Con todo, Miro Casabella apunta que o concerto valencián debeu ser en 1971, pois de feito Zeca comentara que despois iría a Paris a gravar un álbum, e que así lle serviría de preparación.

O libro continúa relatando as actuacións de Zeca Afonso en Galicia (como a de marzo de 1973, no Círculo Mercantil e Industrial de Santiago, daquela ubicado no Pazo de Bendaña)... ata o gran festival “Galiza a José Afonso” celebrado no parque de Castrelos o 31 de agosto de 1985, cando a súa saúde estaba xa moi quebrantada. Tras a súa morte en febreiro de 1987, o texto segue recollendo as homenaxes celebradas na súa honra no noso país... ata chegar ao ano 2022, punto final do recorrido diacrónico.