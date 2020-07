O virus palestino da Nakba

O campo de refuxiados de Balata construíuse en 1950 coa idea de albergar, de xeito temporal, unhas 5000 persoas. Porén, a día de hoxe os habitantes, permanentes temporais, é seis veces maior. A poboación medrou e cambiou, como ese po do deserto onde se acubillaron familias enteiras en tendas de campaña e que está agora oculto baixo o cemento das casas que se edificaron e que apenas deixan espazos entre as calellas do campamento. A imposibilidade de ampliar o terreo, lindeiro con dous sitios históricos, limita o espazo físico, pero non a idea de retorno ao espazo que realmente lles pertence, que na maior parte dos casos é a vila costeira de Iafa. Namentres as vistas ao mar son imposibles, o acceso a dous dos museos que ten a cidade de Nablus son as xoias que coroan Balata: o pozo de Iacob, nun mosteiro grego ortodoxo, e Tell Balata, un valioso xacemento arqueolóxico do século ii a. C.

Dentro do claustrofóbico labirinto que é Balata hai sitios que, amais de esperanza, acollen vías de escape ao perenne confinamento e espazos abertos ao entretemento. Un deses bastións liberadores é o Centro Cultural Iafa, un lugar onde as clases de baile, cine ou fotografía combínanse con outras actividades como son grafitar as paredes do campo ou inventar xogos diversos. Dende a súa fundación, en 1996, o seu programa cultural esténdese máis ala do propio campo, aínda que a falta de cartos e ese peche continuo de Palestina fai que as actividades xa non sexan todo o constantes que desexarían. Aí, no centro cultural, traballa Ibrahim Abdullah Jamal.