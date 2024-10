Occidente enterrou os dereitos humanos en Palestina

Coa fin de que non nos acheguemos á dor, ao medo e á desesperación dun pobo e para que a barbarie discorra sen perturbar a maquinaria do espolio, a guerra cognitiva da censura e da invisibilización funciona a pleno rendemento. Aí temos a limitación ou prohibición de mostras de solidariedade; a suspensión de debates e actos de apoio; a criminalización de símbolos e de argumentos; a infamia da presentación mediática dun xenocidio que se retransmite con menos emoción, e con máis frialdade e distancia, ca un evento deportivo. As estruturas de poder de Occidente non só toleran, senón que amparan e lexitiman o estado de salvaxismo arrastrándonos por un abismo de inhumanidade e de ruína moral do que xa será imposíbel saír indemnes.

O Norte Global, enrolado no delirio belicista e hexemonista da axenda imperial, enterrou os dereitos humanos en Palestina desvelando a razón cínica e o uso interesado e instrumental dos mesmos no seu afán de impor unha orde internacional baseada nas súas regras. Na Palestina, a idea e a linguaxe dos dereitos humanos fica deturpada de tal xeito que o seu sentido e significado desaparecen dunha parte do planeta afortalando, deste xeito, un mundo distópico no que é posíbel excluír da condición humana a unha parte dos seus membros, Occidente está a perder toda credibilidade e solvencia moral para envolverse na bandeira dos dereitos humanos perante un mundo que hoxe, e por mor da súa colaboración necesaria na barbarie, é moito peor que hai un ano.